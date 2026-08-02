Emalsa comienza este lunes acciones de mejora en la red de saneamiento de Olof Palme, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emalsa comenzará este lunes, 3 de agosto, una nueva actuación de reparación y mejora en la red de saneamiento en la calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del número 46, por encima del centro de salud y antes de la gasolinera situada en dicha zona.

Al respecto, informa de que para facilitar la ejecución de la obra será necesario cerrar al tráfico el carril izquierdo de la calle, en el sentido de la circulación, según ha informado Emalsa en nota de prensa.

De todas formas, matizan, permanecerán abiertos los carriles central y derecho para minimizar las afecciones a la movilidad durante el desarrollo de la actuación.

Se prevé que las obras concluyan este miércoles, 5 de agosto. Señalan que al tratarse de una intervención en la red de saneamiento, los trabajos "no afectarán en ningún momento" al servicio de abastecimiento de agua.

Finalmente Emalsa expone que adoptará las medidas necesarias para minimizar las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, agradeciendo de antemano la comprensión y colaboración de vecinos y conductores.