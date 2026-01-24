Una embarcación se incendia en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por "causas que se desconocen"

Embarcación que ha sufrido un incendio en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA PORTUARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación se ha incendiado en la mañana de este sábado en la zona de La Marina, en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, por "causas que se desconocen".

Efectivos de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como personal de La Marina trasladaron la embarcación a un lugar seguro para poder extinguir el fuego, según ha informado la Policía Portuaria.

Una vez que estaba la embarcación en un lugar seguro, los bomberos extinguieron el fuego con espumogeno.