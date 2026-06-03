Emergencias ultima las medidas y los medios que se activarán ante la próxima visita del Papa León XIV a Canarias

Reunión de Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la próxima visita del Papa León XIV a Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias (DGE) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 han diseñado un dispositivo específico para la visita del Papa a las islas, integrado por una red de centros de coordinación autonómicos, insulares y municipales, con presencia en los principales escenarios de la visita.

Este dispositivo movilizará de forma directa a 43 profesionales especializados en coordinación de emergencias, planificación, gestión operativa, comunicaciones e información pública, apoyados por ocho vehículos de coordinación, ocho estructuras avanzadas de mando y coordinación sobre el terreno y una red de 200 terminales de radiocomunicaciones TETRA, garantizando la supervisión y seguimiento de los nueve planes de autoprotección.

En estos espacios --la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, las Casas Consistoriales en Vegueta, estadio de Gran Canaria, Gran Canaria Arena, anexo del estadio de Gran Canaria, CATE de Las Raíces, Plaza del Cristo de La Laguna, recorrido del Papa desde el Colegio La Salle hasta el puerto de Santa Cruz de Santa Cruz de Tenerife y el propio recinto portuario-- se desplegarán puestos de coordinación en los que intervendrá un total de 16 efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y de la Unidad de Apoyo de Emergencias.

Además, se reforzarán los medios en las dos salas operativas del 112 durante la visita.

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, ha presidido este miércoles la reunión de Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) con motivo de la próxima visita de papa León XIV el jueves 11 y el viernes 12 de junio a Gran Canaria y Tenerife.

En el encuentro, en el que participaron representantes de las administraciones públicas y organismos involucrados en el dispositivo de seguridad, emergencias y Protección Civil, se analizaron el grado de preparación de todos los intervinientes y el refuerzo de medios realizados tras el anuncio el pasado lunes de medidas específicas por el Gobierno de Canarias tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Desde el 27 de abril, está activa la situación de prealerta del PLATECA. La activación de este plan supone una medida preventiva derivada de la excepcional afluencia de personas y de la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y servicios operativos durante la visita del Papa.

SITUACIÓN DE PREALERTA

Constituye una medida preventiva de coordinación que permitiría a la Consejería y a los organismos intervinientes anticipar la organización de recursos y el seguimiento de aquellos actos que, por sus características, pueden generar situaciones de riesgo para la población.

La prealerta facilita el intercambio de información entre las distintas administraciones implicadas, la revisión de los procedimientos operativos previstos, además de la preparación de los recursos de emergencia y protección civil, la integración y revisión de los diferentes planes estatales, autonómicos y locales, así como la homologación de los planes de autoprotección que cubren espacios principales de la visita, garantizando así una adecuada capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse en los actos programados.

PASO A SITUACIÓN DE ALERTA

Elevar la situación a alerta supondrá un nivel superior de activación del PLATECA y se establece cuando la magnitud del evento, la elevada concentración de personas prevista y las posibles afecciones a la movilidad y a los servicios esenciales, aconsejan reforzar la coordinación operativa entre todos los organismos intervinientes.

Este cambio permite el seguimiento permanente de la evolución del evento desde los órganos de coordinación de emergencias, la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios y la adopción de medidas de respuesta de forma rápida y coordinada ante cualquier incidente que pudiera afectar a la seguridad de las personas o al normal desarrollo de las actividades previstas.

Asimismo, su activación facilita la difusión de recomendaciones de autoprotección dirigidas a la ciudadanía, tales como planificar los desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público cuando sea posible, informarse de las restricciones de tráfico o accesos previstas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, así como de la propia organización del evento.