Emily Estefan dará en Tenerife su primer concierto en Europa, el 17 de julio en el Tenerife Cook Music Fest

Archivo - La cantante e hija de Gloria Estefan, Emily Estefan tocando la bateria durante el concierto de su madre en la Plaza de Colón, a 5 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante norteamericana Emily Estefan ofrecerá un concierto por primera vez en Europa y lo hará en la isla de Tenerife, el próximo 17 de julio de 2026, de la mano del Tenerife Cook Music Fest.

De esta forma, Emily --hija del afamado productor musical Emilio Estefan y de la mítica Gloria Estefan- elige Tenerife como punta de lanza para su salto de orilla hacia tierras europeas.

"El Tenerife Cook Music Fest sigue reforzando su proyección internacional con la incorporación de Emily Estefan. La actuación supondrá un momento especialmente significativo en la trayectoria de la artista y compositora estadounidense, al tratarse de su debut en directo en el continente europeo", remarcó la organización del festival a través de una nota de prensa.

Además, añaden que Emily Estefan es "una de las voces más personales de la nueva escena pop con raíces latinas, destacando por una propuesta musical, contemporánea y emocional". "A lo largo de su carrera ha desarrollado un estilo propio, alejado de etiquetas, en el que confluyen el pop alternativo, la canción de autor y una cuidada producción musical", inciden.

Su presencia en el Tenerife Cook Music Fest 2026 refuerza la apuesta del festival por combinar grandes nombres de la música latina con artistas de proyección internacional y propuestas artísticas singulares, con el objetivo de ofrecer una programación "diversa y de alta calidad".

El festival se celebrará los días 16, 17 y 18 de julio de 2026 en Santa Cruz de Tenerife y volverá a situar a la isla como referente cultural y musical del verano, uniendo a la música la gastronomía y experiencias.

El cartel de Tenerife Cook Music Fest 2026 aún tiene nuevos artistas por confirmar. Las entradas están disponibles en la web oficial: www.cookmusicfest.es