ENAIRE consigue hacer con éxito en Canarias el primer vuelo estratosférico de largo alcance de Europa

ENAIRE, gestor estatal de navegación aérea, y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), han conseguido hacer con éxito en Canarias el primer vuelo estratosférico de gran altitud y largo alcance de una plataforma HAPS (High Altitude Platform System) en Europa.

En concreto, la operación se ha realizado durante el mes de diciembre de 2025 en el estratopuerto del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que se encuentra en el espacio aéreo de Canarias, gestionado por el Centro de Control de ENAIRE en el archipiélago, según ha informado el gestor de navegación aérea en nota de prensa.

Esta actuación marca un hito en la gestión del tráfico aéreo nacional, ya que integra operaciones de vehículos no tripulados de gran envergadura (HAPS) con la aviación comercial, "garantizando en todo momento los máximos" estándares de seguridad y eficiencia operativa.

La operación se enmarca en el proyecto ISSEC, liderado por Telespazio Ibérica (Grupo Leonardo) con Pegasus Aero Group en Unión Temporal de Empresas (UTE), que persigue la adquisición de servicios de I+D+i orientados al desarrollo de soluciones innovadoras en los ámbitos de la biodiversidad, la seguridad, las emergencias y otros servicios públicos a través del uso de plataformas aéreas no tripuladas.

En cuanto a la ejecución técnica del vuelo, ha contado con la colaboración del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) como operador autorizado, lo que resaltan demuestra "la capacidad de la industria y las instituciones españolas para liderar el sector aeroespacial europeo".

El despegue de la aeronave Apus Neo 18, de MIRA Aerospace, se ha llevado a cabo desplegando los controladores aéreos de ENAIRE procedimientos específicos de coordinación, supervisando el ascenso de la plataforma.

En cuanto al objetivo de estos vuelos, que incluyen también el despliegue de un globo libre de la compañía TAO, explican que es el de "validar el uso de plataformas estratosféricas como herramientas de soporte crítico".

ENAIRE apoya el desarrollo de estas tecnologías que permitirán la transmisión de datos en tiempo real al Centro de Geoinformación, lo que permitirá optimizar la respuesta de los servicios de emergencia en la lucha contra incendios forestales y gestión de catástrofes.

Asimismo subrayan que con esta operación, el gestor de navegación aérea "reafirma su compromiso con el desarrollo del concepto Higher Airspace Operations (HAO), situando a España y a las islas Canarias a la vanguardia de la innovación aeronáutica en Europa".