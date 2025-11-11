Enaire gestionó más de 355.327 vuelos en Canarias hasta octubre, un 5,7% más que en 2024

Archivo - Controladores del centro de control de Enaire en Sevilla. - RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha gestionado 355.327 vuelos en las islas Canarias entre enero y octubre, lo que supone un 5,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes en un comunicado este martes.

De esta cifra de operaciones, 169.575 fueron vuelos internacionales (+7,7%); 148.073 conexiones nacionales (+2,9%); y los 37.679 restantes fueron sobrevuelos (+8,3%).

Mientras, sólo en octubre, los vuelos gestionados por el gestor en Canarias fueron 36.133, lo que representa un alza del 3,6% interanual; de los que 17.185 fueron conexiones internacionales (+3,4%); 15.115 nacionales (+2,7%); y 3.833 sobrevielos (+7,7%).

Por otro lado, en el conjunto de Espala, Enaire ha gestionado más de 2,1 millones de vuelos hasta octubre (+4,7%). El incremento del tráfico acumulado en España supera en un punto porcentual la media europea (3,8%) y en 14 puntos en relación al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

En los primeros diez meses, los vuelos internacionales superaron el 1,2 millón de vuelos, un 5,7% más interanual. Los sobrevuelos (430.507), que no tienen su origen ni destino en un aeropuerto español, aumentaron un 6%, y los nacionales (354.706), un +0,7%.

Todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados de enero a octubre: Sevilla registró 480.828 vuelos (+6,5%); Canarias, 355.327 (+5,7%); Barcelona, 1.024.541 (+5,3%); Madrid, 1.131.324 (+4,9%); y Palma, 350.331 (+2,5%).

En el mes de octubre, los vuelos gestionados por el gestor fueron 226.181, un alza del 5% en comparación al mismo mes de 2024. Los sobrevuelos en este periodo (51.011) aumentaron un 4,9%; los internacionales (133.648), un 5% y, los nacionales (41.522), un 3,6%.

El aumento del tráfico aéreo en España en el pasado mes es 0,2 puntos porcentuales menos que la media europea (+4,9%), si bien supera en 15,2 puntos porcentuales si se compara con la de 2019.

Por último, todos los centros de control de Enaire aumentaron el número de vuelos gestionados en el décimo mes: Sevilla, 51.661 vuelos (+6,3%); Madrid, 121.624 (+6,1%); Barcelona, 110.343 (+4,6%); Canarias, 36.133 (+3,6%) y Palma, 38.243 (+2,7%).