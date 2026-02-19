Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en la Sima de Jinámar, en Telde (Gran Canaria)

Un agente de la Policía Nacional con su perro 'Rony' - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado en la tarde de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de 76 años, vecino del municipio de Telde (Gran Canaria), cuya desaparición había sido denunciada el 12 de febrero.

La investigación de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Telde comenzó tras la denuncia presentada por un familiar en la madrugada del 12 de febrero, mismo día de la desaparición, activándose un dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes policiales, familiares, vecinos y distintos recursos de emergencias, y que finalmente este 18 de febrero concluyó con el hallazgo del cuerpo en la Sima de Jinámar.

El cuerpo fue encontrado por un agente de la Unidad Especial de Guías Canino y su can 'Rony' en una zona próxima a la Sima de Jinámar, en un camino de tierra y picón, sin signos externos de violencia, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Finalmente la autoridad judicial competente se ha hecho cargo de las diligencias para el total esclarecimiento de los hechos, mientras que la Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana y la implicación de todas las personas, así como servicios que han participado activamente en el dispositivo de búsqueda.