Encuentran a un hombre muerto y una mujer herida de arma blanca en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre y una mujer herida de arma blanca han sido encontrados sobre las 05.00 horas de este miércoles en una vivienda ubicada en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado la Policía Nacional y desde la Delegación del Gobierno en Canarias.

Las primeras informaciones señalan que el hombre presentaba un corte en el cuello, mientras que la mujer tenía heridas de arma blanca, por lo que ha sido trasladada a un centro hospitalario de la capital grancanaria por la lesiones, si bien por el momento se desconoce el estado en el que se encuentra.

En el lugar se encuentran agentes de Policía Judicial y Policía Científica, que están realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos tras activarse el protocolo de delitos violentos con homicidios y científica.

Actualmente, ha matizado la Policía Nacional, "no" se puede confirmar aún que se trate de un caso de VIOGEN.