Encuentran a una niña de 12 años viviendo en condiciones de salubridad "deficientes" en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha encontrado a una niña de 12 años viviendo con su madre en condiciones de salubridad "muy deficientes" en su domicilio.

Los hechos se produjeron este 30 de marzo cuando un trabajador, que realizaba una reparación en una vivienda de la zona de Ciudad Alta, contactó con CEMELPA al descubrir condiciones de salubridad "muy deficientes" donde residía una menor de 12 años junto a su madre, según ha informado la Policía Local.

Esto motivó que los agentes de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) se personaran en la vivienda, donde pudieron confirmar las "malas condiciones de higiene en el interior, así como la basura dispersa por toda" la casa.

A ello se sumó que la madre, que padecía una enfermedad, expuso a los agentes que tenían el suministro de agua cerrado debido a una avería.

Por su parte, la menor, que estaba escolarizada, presentaba un estado de higiene "inadecuado", usaba gafas con cristales rotos y dormía en el sofá.

Ante la gravedad de la situación, los policías informaron a la madre de que la menor no podía continuar viviendo en esas condiciones, por lo que contactaron con una vecina, amiga de la madre, quien asumió el cuidado de la niña.

Además se ha notificado a los Servicios Sociales la situación, así como a la Fiscalía de Menores.