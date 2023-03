Una encuesta concluye que el 43% de los afectados por el volcán de La Palma sufre precios especulativos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta realizada por Tierra Bonita entre los afectados por el volcán de Tajogaite acogidos a las ayudas de alquiler de viviendas ha confirmado el considerable retraso en el abono de estas subvenciones y la insuficiencia de sus cuantías con respecto a los precios reales debido a la especulación inmobiliaria tras la erupción volcánica.

Por ello, esta ONG, que ha contado con la colaboración de Cáritas para la recogida de datos, presentará un escrito ante el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para solicitar que ingrese el dinero cada mes y adapte el importe de las ayudas al coste real del arrendamiento.

Según ha informado Tierra Bonita, casi el 91% de los encuestados se ven obligados a adelantar todo el importe del alquiler entre 4 y 7 meses, de modo que apenas el 9% recibe los abonos de manera cuatrimestral, el plazo estipulado por el Gobierno canario, pero aún así demasiado largo para muchas personas, señala la ONG.

En torno al 71% tiene que esperar entre casi 6 meses (5,83) y 7 meses para contar con el dinero de estas ayudas. Este plazo de abono a las familias con menor renta les complica mucho, cuando no les resulta imposible, llegar a fin de mes, de acuerdo con los testimonios recabados por Tierra Bonita.

A la luz de estos datos, la asociación solicitará que los beneficiarios reciban mes a mes el ingreso de estas ayudas, desde la perspectiva además de que este trámite no tiene por qué suponer mayor dificultad que el pago mensual de las nóminas al personal de las administraciones publicas, incluidos los propios políticos.

Esta ONG se decidió a hacer este estudio tras llegarle quejas de los afectados por la erupción sobre estas ayudas, que se articularon como una medida más para dar solución habitacional a la población que perdió su vivienda sepultada por la lava.

Las alternativas a esta opción fueron la entrega, con carácter provisional, de viviendas contenedor y de madera y pisos comprados por la Consejería de Vivienda, a la espera de las viviendas definitivas cuya construcción dependerá del decreto ley aún en tramitación por el que se habilitarán unos suelos urbanizables en los extremos de las coladas y en otros suelos de titularidad pública en los tres municipios del Valle.

En junio de 2022 comenzaron a tramitarse las solicitudes a esas ayudas al alquiler, mientras muchas otras personas continuaban y continúan en casas de familiares y amigos, o en locales habilitados como viviendas, entre otras opciones. El pago de estas subvenciones requiere su justificación previa cada cuatrimestre.

ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

La socia colaboradora de Tierra Bonita Mónica Riverol, que ha coordinado la realización de esta encuesta, explica que muchos afectados, con una economía familiar destrozada por esta catástrofe, "se han encontrado con un mercado inmobiliario en el que la especulación es el pan de cada día, algo que también ocurre con la venta de inmuebles y terrenos; y es que a río revuelto, dicen, ganancia de pescadores, pero en una desgracia así es sangrante la falta de solidaridad manifiesta de arrendadores".

"Hay constancia además de muchos casos en los que la gente no ha podido ni siquiera acogerse a esta ayuda al alquiler porque el arrendador -aplicando también precios inflados- no les hacía contrato, pero los arrendatarios damnificados por la erupción han tenido que comulgar con ruedas de molino para no perder un lugar donde cobijarse", subraya Rivero.

La ONG palmera destacó que estas ayudas del ICAVI se pensaron también para las personas que vivían ya de alquiler en las zonas afectadas por la erupción, sin que el importe de la subvención pudiera superar el del alquiler de origen, a pesar de que los precios del mercado inmobiliario en La Palma antes de la erupción y después ya no son los mismos y se han encarecido.

"Además, Tierra Bonita observa que el propio Gobierno canario comete un agravio entre los afectados, dado que en las viviendas precarias entregadas, cuyos adjudicatarios no reciben estas ayudas, no se paga alquiler el primer año y 20 euros mensuales a partir del segundo año", según ha conocido la Asociación Tierra Bonita por medio de personas que viven en ellas.

En la muestra ha colaborado aproximadamente el 10% de los beneficiarios de las ayudas. Se realizó del 12 de enero al 12 de febrero de 2023. Los datos que se solicitaban a los participantes son su número del Registro Único de Afectados por la Erupción, nombre completo, meses que llevaba acumulados sin abono de la ayuda, importe del alquiler, metros cuadrados de la vivienda y número de habitaciones, además de su firma (con la debida autorización al uso y traslado de datos a las Administraciones correspondientes).

Mónica Riverol puntualizó que no puede usarse como argumento para quitarle prioridad a estas subvenciones el hecho de que muchos de estos inquilinos hayan recibido ya donativos económicos y ayudas oficiales, para enseres o por pérdida de primera vivienda, procedentes del Cabildo de La Palma o del Gobierno estatal (ya que los 30.000 euros del Gobierno canario aún no los han recibido).

Y, por otro lado, con el resto de ayudas recibidas muchos afectados intentan no tocarlas para poder invertir en comprar vivienda, terreno o simplemente construir, si llega el momento de que les den una parcela como permuta a cambio de sus propiedades destruidas, método que ha puesto sobre la mesa el Gobierno regional, añade Riverol.

DESORIENTACIÓN DE LOS AFECTADOS.

También ha detectado Tierra Bonita la desorientación en que se han visto los afectados para presentar sus recibos con que justificar el pago de los alquileres, requisito para cobrar las ayudas, pues se anunció el cierre de la Oficina del Registro Único de Afectados, creada por el Gobierno canario y ubicada en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane, y hubo confusión sobre si permanecía abierta, por lo que esta ONG mantiene su indicación a los solicitantes de estas subvenciones de que presenten estos justificantes acompañados de un escrito en los registros de entrada de los ayuntamientos o bien por la sede electrónica del Gobierno canario si se dispone de certificado o firma digital.

Finalmente, hay que señalar que esta ONG hizo una consulta en el portal inmobiliario El Idealista el 26 de febrero de 2023 y el resultado de los precios de los alquileres muestran cantidades por metro cuadrado aún más altas que los recabados en la encuesta y los tomados como referencia por el Gobierno canario.