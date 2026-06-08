Endesa activa un plan de contingencia especial para reforzar la red eléctrica de Gran Canaria y minimizar riesgos

Instalación Endesa - ENDESA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha activado un plan de contingencia especial para reforzar la red eléctrica de Gran Canaria y minimizar el riesgo de que se produzcan apagones durante la visita del Papa León XIV este jueves, 11 de junio.

Al respecto, desde Endesa se expone, en un comunicado, que debido a la relevancia social y religiosa de los actos que se celebrarán en la isla este día y al gran número de personas desplazadas en estas fechas a Gran Canaria, se espera que los actos previstos sean multitudinarios.

Por ello, el plan de contingencia se ha establecido ante la necesidad de garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los Centros de Transformación que alimentan las zonas donde se celebren las homilías y actos principales y, en el caso de producirse avería, reponer el servicio en el menor tiempo posible.

Señala que desde el Gobierno de Canarias se ha declarado la situación de prealerta desde este lunes, 8 de junio, para garantizar la seguridad de las personas asistentes, coordinar las medidas preventivas ante eventos de alta concentración de personas y garantizar la comunicación con todos los recursos para reforzar los dispositivos.

Esta situación se eleva a alerta durante la visita de León XIV, es decir, los días 11 y 12 de junio en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

Por ello, el plan prevé la resolución de todas las incidencias que se puedan dar por "punta máxima" de potencia, así como por temperaturas altas u otras circunstancias, tales como temporales de lluvia, tormentas con fuerte aparato eléctrico o incendios forestales, entre otros.

También se hará un seguimiento diario de la previsión meteorológica para anticipar actuaciones antes de que se produzcan las posibles contingencias.

Asimismo se han identificado las instalaciones eléctricas más relevantes y se les prestará una vigilancia especial, tales como son las ubicadas en las localizaciones donde tienen lugar los eventos "más importantes" de la visita en relación al muelle de Arguineguín, en Mogán, así como el barrio de Vegueta y el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria.

Subraya que con el objetivo de reforzar la resiliencia de la red en las principales instalaciones, el plan también prevé llevar a cabo una reconfiguración de la red, así como una vigilancia reforzada de las subestaciones y centros de reparto implicados. Además se han realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su viabilidad en el escenario de demanda previsto durante los actos.

Por otro lado, el plan también contempla la presencia de retenes técnicos con personal especializado para resolver cualquier incidencia que se presente, "siempre teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad" previstas para ese día en algunas carreteras de la isla.