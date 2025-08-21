Endesa construirá un nuevo centro de transformación en Granadilla (Tenerife) para ampliar la capacidad de la red - ENDESA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, construirá en Granadilla de Abona, en Tenerife, un nuevo centro de transformación cuya finalidad será la de ampliar la capacidad de la red en momentos de aumento del consumo eléctrico, según ha informado la compañía este jueves en una nota de prensa.

Así, el nuevo centro de transformación, que daría servicio a unos 300 clientes, servirá para evitar que se produzcan interrupciones en el suministro ante supuestos como la pérdida de eficiencia motivadas por el consumo máximo registrado en olas de elevadas temperaturas como las registradas este verano.

Resaltan que Granadilla es uno de los municipios tinerfeños donde se ha dado un incremento demográfico en los últimos años, por ello, desde el consistorio, se ha mostrado interés en acelerar todos los trámites administrativos, incluida la concesión de licencias, para finalizar el proyecto en el menor tiempo posible.

CESIÓN DEL TERRENO

Los técnicos de e-distribución han planteado al Ayuntamiento la posibilidad de que cediera un terreno para la construcción de este tercer centro de transformación para que estuviese muy próximo a los otros dos centros existentes en la zona de Los Llanos. El consistorio, por su parte, se ha comprometido a estudiar esta petición.

Han resaltado en el encuentro que ya se están llevando a cabo en el municipio diferentes obras para mejorar el servicio, como la sustitución de hasta 33 apoyos metálicos --12 de ellos ya ejecutados-- y conductores aéreos en la línea de media tensión entre Los Abrigos y El Médano, con una inversión de 500.000 euros.

También se expuso la inversión de 100.000 euros en la sustitución de conductores subterráneos de media tensión y en el aumento de la capacidad en la zona urbana de El Médano, unas obras de mejora que están ya en ejecución.

Por otro lado, se ha pedido permiso al Ayuntamiento para construir una nueva línea subterránea de media tensión entre La Jaquita, Ensenada Pelada y El Médano para mejorar el suministro en esa zona, con 600.000 euros.