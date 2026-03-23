Endesa registra más de 600 incidencias en Canarias durante el fin de semana por la borrasca 'Therese' - CEDIDO POR ENDESA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa registró durante el pasado fin de semana más de 600 incidencias en las islas Canarias provocadas por la borrasca de alto impacto 'Therese', que afecta al archipiélago desde el miércoles, 18 de marzo, con fuertes vientos y lluvias y tormentas.

En un comunicado, la compañía explicó que de esas incidencias, 500 se produjeron en líneas de baja tensión, y el resto, en media tensión, dejando un balance global de unos 11.000 usuarios afectados en diferentes islas.

Por su parte, la mayoría de las averías ocurrieron en las islas de Tenerife y Gran Canaria, aunque también se registraron algunas menores en La Palma y El Hierro.

En el caso de Tenerife, la mayor y de más difícil resolución ocurrió en la línea aérea de Chío, en el oeste de la isla. En Icod de los Vinos, en el norte, una incidencia similar afectó a más de 600 usuarios, mientras que otras de menor afección ocurrieron en las líneas de Arico, Adeje, Arona y Granadilla. También hubo averías en San Cristóbal de La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife.

Mientras, en Gran Canaria, las averías más destacadas se dieron en la línea de San Nicolás, en los altos de Gáldar, en el norte de la isla, así como en Santa Maria de Guía, con 73 afectados, y varios disparos en la línea de Tenteniguada, que fueron resueltos en poco tiempo.

Además, en La Palma, los incidentes se registraron en varios municipios aunque todos ellos se resolvieron con rapidez; y en El Hierro se produjo una desconexión parcial de una línea durante unos 20 minutos.

Endesa ha resaltado que la mayoría de las incidencias se produjeron en las líneas aéreas debido a los fuertes vientos traídos por la borrasca, de más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos del archipiélago.

La reparación, en algunos casos, se retrasó debido al peligro que suponía para los operarios de Endesa y de las subcontratas escalar los apoyos para reparar los daños mientras soplaban con fuerza los vientos. Es por ello que algunas reparaciones debieron esperar a que los vientos amainaran para poder garantizar así la integridad física de los operarios.

Finalmente, en el Centro de Control, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, se estuvo en todo momento atento al desarrollo del temporal por si hubiese que reforzar también allí el personal.

Todas las averías de media tensión estuvieron localizadas y gestionadas en todo momento por el operativo de ingenieros del Centro de Control con una amplia trayectoria para intervenir en casos de emergencias.