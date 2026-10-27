Endesa ve con "gran preocupación" la generación eléctrica en Canarias e insta a descarbonizar los transportes

El director de relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Endesa, José Manuel Valle (i), en el foro de Europa Press 'Canarias Hacia el Futuro' - MAURICIO DEL POZO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales e Innovación Tecnológica de Endesa en Canarias, José Manuel Valle, ha admitido este martes su "gran preocupación" con la generación eléctrica en Canarias e instado a acelerar la descarbonización ya que la penetración de renovables apenas representa el 21% del 'mix' y crece a un ritmo "mucho más bajo" que en la Península.

"Hay cinco grupos de más de 50 años en Canarias funcionando, es una cifra altísima, nadie tiene un coche de 50 años para ir al trabajo todos los días, esto es algo similar", ha indicado en una intervención en una mesa-coloquio durante la jornada 'Canarias Hacia el Futuro' organizada por Europa Press.

Valle ha lamentado la tardanza de Red Eléctrica en avisar de las dificultades del sistema por "envejecimiento" del parque que se empieza a paliar, en parte, con el 'concurso express' convocado por el Ministerio de Transición Ecológica y que ha culminado con la adjudicación de 700 megavatios de renovación, una parte de ellos, unos 370, sobre grupos ya existentes para mejorarlos y alargar su vida útil.

Ahora, ha dicho, se trata de que el "ritmo de implantación de nueva potencia sea mayor que el ritmo de deterioro y de bajas que se van a seguir produciendo, porque el tiempo sigue jugando en contra de los grupos más viejos".

Ha indicado también que las redes "están saturadas en más de un 90%" en el conjunto de España y hay "poquísima capacidad" por lo que la compañía despliega un plan de inversión a tres años de 270 millones, con 170 de ellos solo para Canarias.

Valle ha resaltado también la apuesta por la electrificación del parque móvil hasta el punto de que a final de año habrá en las islas unos 500 puntos de recarga e igualmente trabaja para conectar los buques en puerto a la red eléctrica.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL ES "APABULLANTE"

No ha ocultado que "el calentamiento es una realidad cada vez más apabullante" y que cree que Canarias, para descarbonizarse, debería enfocarse especialmente a los transportes, tanto el aéreo como el terrestre, que consumen el 80% de la energía eléctrica de la isla, pues ya hay soluciones "potentes y viables".

En ese sentido, ha defendido especialmente el vehículo eléctrico: "Metámonos esto en la cabeza, un coche quema, y de toda la gasolina que quema, el 80% de la energía de esa gasolina se va por el tubo de escape y en los radiadores térmicos que llevan los coches para disipar el calor de la combustión interna de ese coche, entonces, es una máquina de desechar energía, es terroríficamente nefasto un coche".

En cambio, ha dicho que el coche eléctrico es "muy eficiente" y el motor eléctrico "casi no produce calor y solo desperdicia en torno a un 10% de la energía" de tal manera que solo con ir eliminando los coches de combustión ya se hace "mucho" por la descarbonización del archipiélago.

Ha insistido en que en los últimos cinco años se ha avanzado apenas "uno o dos puntos" en renovables y ha lamentado el mensaje "un poquito equivocado y un poquito perverso" sobre el consumo de suelo pues en Canarias hay mucho suelo "inerte" o agrícola abandonado y deteriorado que podría albergar parques eólicos.

"Solo con una pequeña parte de ese suelo agrícola no utilizado podríamos alcanzar todos los objetivos muy rápidamente", ha indicado, al tiempo que ha valorado la apuesta del Gobierno canario por fijar zonas de aceleración de renovables.