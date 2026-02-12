Entra en funcionamiento la nueva depuradora del oeste de Tenerife tras una inversión de 15 millones

Depuradora comarcal del oeste de Tenerife - ACUAES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha puesto en marcha este jueves la depuradora del Oeste, en Guía de Isora, tras una inversión de 15 millones.

Tras la realización de los trabajos de puesta en servicio y las pruebas de funcionamiento, se ha finalizado la conexión que ha permitido la entrada a la EDAR de las primeras aguas residuales de Guía de Isora, y comenzado la puesta en marcha de la instalación, fase que se prolongará durante un año.

En este periodo se irán incorporando progresivamente a la EDAR el resto de los caudales para ajustarse a la capacidad de diseño de la infraestructura y asegurar una depuración eficiente.

Estas obras se enmarcan en el convenio de colaboración y posterior adenda suscritos por ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular Aguas de Tenerife (CIATF) para el desarrollo en la isla de un conjunto de actuaciones de mejora del saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales, actuaciones en las que se van a invertir 233,5 millones, financiados por los fondos FEDER correspondientes a la Administración General del Estado y por el Cabildo de Tenerife.

En el sistema Oeste se han invertido 37 millones en actuaciones encaminadas a mejorar el saneamiento y aumentar la capacidad de depuración de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora.

La nueva depuradora del Oeste presta servicio a 109.000 habitantes con un caudal máximo de 12.000 metros cúbicos al día.

La EDAR está dotada de un pozo de gruesos, canales de desbaste y filtrado de hasta 3 milímetros, dos equipos compactos de desarenado y desengrasado, depósito de laminación, tamiz de filtración de hasta 1 milímetro, así como dos espesadores mecánicos por gravedad y deshidratación de fangos mediante dos centrífugas.

Destaca el tratamiento de los vertidos mediante reactores biológicos en proceso MBR de oxidación prolongada por aireación mediante soplantes y red de difusores, empleando como sistema de clarificación membranas de ultrafiltración, alcanzando una calidad del agua tratada que permite su reutilización para riego, contribuyendo a minimizar la explotación del acuífero.

Junto a la EDAR, ACUAES ha construido la estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR) de San Juan, en Guía de Isora, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), así como conducciones en impulsión que permitirán el envío del agua desde Santiago del Teide hasta la ETBAR de San Juan, para su impulsión hasta la depuradora, recoge una nota de la entidad.

Recientemente se ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras del colector general de medianías del sistema del Oeste y la conexión de Chío con este colector, que permitirán que las aguas residuales de estos núcleos sean tratadas en la nueva EDAR.