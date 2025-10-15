La entrada escalonada a la ULL reduce un 10% el tiempo de trayecto a primera hora entre Puerto de la Cruz y La Laguna

Archivo - Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entrada escalonada del alumnado a la Universidad de La Laguna (ULL) que entró en vigor este curso ha permitido reducir el tiempo de trayecto entre Puerto de la Cruz y La Laguna un 10% a las 08.00 horas, que aumenta hasta un 18% a las 09.00 horas.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, tras la reunión del Consejo de Gobierno, subrayando que la medida, junto a las guaguas lanzadera para estudiantes, han permitido retirar unos 550 vehículos diarios.

Ha detallado que los datos se obtienen gracias al GPS de las guaguas que recogen también una reducción media del tiempo de trayecto de un 15% en San Isidro tras la construcción de carriles directos hacia El Médano, porque eran un "punto crítico".

"Son resultados irrefutables, objetivos, medibles, evaluables, comparativos, con los que con rigor se trabaja en este Cabildo", ha explicado.

Dávila ha comentado que se trabaja con "luces largas puestas y mirando al futuro" de ahí que se promueva la construcción de los trenes comarcales, con la firma de un protocolo con el Estado, y se siga ampliando la flota de guaguas de Titsa, que incluyen vehículos de dos pisos para ambas autopistas.

Además ha vuelto a insistir en la gratuidad del transporte público de cara a la negociación de los PGE ya que en los últimos dos año y medio el transporte en guagua ha aumentado un 39%, con más de 120.000 viajeros nuevos.

"Esta es la manera de conseguir un transporte y una movilidad sostenible en la isla de Tenerife e ir aliviando la situación del tráfico", ha destacado.

Asimismo ha apuntado que los jóvenes "están usando el transporte público como nunca" según los datos que ofrece la aplicación 'Tenmás Móvil' que ha logrado la "cifra récord" de 100 millones de usuarios en doce años.

Sobre la obra de la pasarela del Padre Anchieta ha indicado que las obras siguen su curso --se acaban de colocar dos nuevos módulos que enlazan con la carretera que viene de Geneto-- pero no ha obviado que han sufrido los "reveses" de la guerra de Gaza, han incrementado el precio y la demanda mundial de acero.

Ha dicho que no se trata de "colocar una jardinera o cualquier zona peatonal" sino que es una "infraestructura pionera" a nivel mundial cuyas piezas se fabrican en Sevilla y se trasladan hasta Tenerife lo que hace que "se retrase un poco".

Dávila confía en que el anillo quede cerrado al completo antes de final de año y la obra pueda entrar en servicio a lo largo del primer trimestre.