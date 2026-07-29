Las entregas a cuenta a Canarias baten récord en 2027 con 7.650 millones, un 7,8% más

(I-D) El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo,durante una reunión, en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, a 27 de j - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este miércoles a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027 y que en el caso concreto de Canarias baten récord con 7.650 millones, un 7,8% más que en 2026.

Si se suma a esta cifra la previsión de liquidación de 2025, la financiación total se eleva hasta los 8.899 millones, es decir, un 9,1% superior en comparación con el anterior ejercicio, detalla el ministerio en una nota.

El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada.

Desde el inicio del Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han visto mejorados todos los años la financiación que reciben por parte de la administración central.

Además, si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos ascienden a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026, una "transferencia histórica" que se incrementaría aún más si se aprobara el nuevo modelo de financiación.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que estas entregas a cuenta demuestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas" y ha recordado que este volumen de recursos históricos debe servir para reforzar sus servicios públicos y el Estado de bienestar.

Además, apunta que el incremento de los recursos es consecuencia de la "buena" política económica del Gobierno, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE.

Las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año, ya que el Gobierno ha propuesto un nuevo sistema de financiación autonómica que, según los datos estimados para 2027, supondrá 611 millones adicionales para Canarias --aumentará aún más hasta superar los 1.300 millones con la incorporación de criterios adicionales--.

Asimismo, se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación de la deuda autonómica que para Canarias asciende a 3.259 millones.

El ministro de Hacienda ha tendido la mano a todas las comunidades autónomas para sacar adelante la reforma del modelo de financiación y ha lamentado que las gobernadas por el Partido Popular se hayan negado a negociar hasta ahora.