El episodio de altas temperaturas en Canarias se espera que permanezca hasta el viernes, pudiendo alcanzar los 37ºC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El episodio de altas temperaturas que vive estos días Canarias se espera que permanezca hasta el viernes, pudiendo alcanzar en islas como Gran Canaria los 37ºC, según ha indicado el delegado territorial de AEMET en Canarias, David Suárez.

El archipiélago, señaló, se encuentra ante un episodio de altas temperaturas que comenzaba este lunes, 15 de septiembre, con la activación de un aviso de nivel amarillo en Gran Canaria y que durante este martes y miércoles afectará a toda Canarias.

Añadió que el umbral del aviso amarillo está en 34 grados y en este caso se prevén temperaturas que pueden alcanzar en Gran Canaria los 36-37ºC.

"Un episodio que probablemente se extienda hasta el viernes porque no es hasta el fin de semana cuando se prevea que haya descensos de las temperaturas. Y, por tanto, nos estamos acostumbrando a tener episodios de altas temperaturas tanto en septiembre como octubre de la última década. Sabemos que el verano se está extendiendo hacia el final en Canarias", dijo.

En relación con ello, apuntó que desde el punto de vista térmico "parece que el verano no ha acabado en Canarias", ya que indicó que para esta semana y la próxima predominan valores "ligeramente por debajo de lo normal" en cuanto a precipitaciones por debajo de lo normal; mientras que en lo que se refiere a temperaturas habrá ligeras anomalías cálidas en las próximas tres semanas.