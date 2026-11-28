El equipo vasco sanitario de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario desplazado ante la crisis migratoria en El Hierro - ONG SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO

Dos médicos, dos enfermeros y dos mediadores culturales refuerzan desde hace una semana el sistema sanitario que presta auxilio a los migrantes que arriban a la isla canaria y que se ha visto saturado por las intensas llegadas

VALVERDE (EL HIERRO9, 28 (EUROPA PRESS)

La ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario se encuentra desde hace una semana en El Hierro. Dos médicos, dos enfermeros y dos mediadores culturales colaboran con el dispositivo sanitario que atiende una emergencia migratoria que solo este viernes dejó 14 migrantes fallecidos y seis personas heridas tras un largo rescate.

En una entrevista con Europa Press, el portavoz Íñigo Mijangos recuerda que el trabajo de este colectivo en la isla forma parte de la ayuda ofrecida recientemente por el Gobierno vasco a Canarias para colaborar con la situación. El buque humanitario del colectivo, Aita Mari, figura como uno de los recursos complementarios a su actividad sanitaria, y que podría ser activado de manera preventiva ante una necesidad de la comunidad autónoma.

"Estamos integrados dentro de los protocolos que tiene el Servicio Canario de Salud. Con los dos equipos médicos, estamos o bien en el puerto o en el CATE, así como también hemos prestado servicio en el hospital de campaña. Operamos a demanda de las necesidades puntuales que se tengan en cada caso", ha especificado Mijangos.

Destaca el portavoz de SMH cómo es el día a día atendiendo la crisis migratoria en El Hierro. No olvida, asimismo, los "picos de trabajo y las sobrecargas" ante el incremento puntual de las llegadas de migrantes a la zona, una situación que deja un agotamiento visible en los equipos sanitarios y de asistencia en la zona.

Ahonda en el "estudio" y la "eficacia" de los protocolos en las islas, y también subraya la actitud frente a otros lugares en los que el colectivo ha prestado su apoyo humanitario. "Hay un aspecto muy importante aquí, y es la cooperación y la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, y aprovechar todos los recursos disponibles".

Mijangos especifica la rutina sanitaria con el trabajo en el CATE de San Andrés, a donde arriban los migrantes estabilizados y que no precisan de una atención más especializada en el Hospital. "Teniendo en cuenta que han estado durante tanto tiempo en el agua, entre seis y diez días, llegan con problemas intestinales y deshidratación. Cuadros que no son, en principio, graves, pero que pueden desencadenar uno más complicado".

Y a pesar de encontrarse al principio con un Hospital de campaña en la isla --ahora gestionado por la UME-- "un poco precario" para las necesidades en la zona, con una "instrumentación que no podía permanecer en las tiendas de campaña porque si llovía, se podía estropear", se valora la "cooperación y la voluntad" por hacer las cosas "lo mejor posible" ante la crisis migratoria en El Hierro y aprovechar "todos los recursos disponibles".

"Hay una coordinación positiva, y en otros casos no lo hemos encontrado tan así", ha puntualizado Mijangos, que ha reflexionado durante la entrevista en el origen de estas llegadas migratorias irregulares, que parten de unas políticas europeas "que provocan este tipo de situaciones" ante la falta de "vías legales y ordenadas".

A pesar de ello, el colectivo felicita al población de El Hierro por "la capacidad y empeño" depositado en resolver una situación de excepcionalidad aún con ausencia de recursos y capacidades.

Sin embargo, a falta de que se produzcan mejoras en el plano político migratorio, la Asociación reivindica su labor humanitaria que desde 2015 también ha prestado auxilio a otras crisis humanitarias sucedidas en el Mediterráneo y en el Egeo. En la isla canaria, por ejemplo, destacan el carácter "fundamental" de parte de su equipo humanitario: los mediadores culturales, que facilitan que la atención sea más precisa y directa.

"Los mediadores siempre son fundamentales a la hora de tratar de averiguar qué les duele a los migrantes, si es porque tienen hambre o algo en el estómago. Lógicamente, el poder hablar con esa persona de forma fluida, en su propio idioma, simplifica muchísimo la labor de diagnóstico y descongestiona la consulta", ha añadido.

Mijangos ha agregado cómo, además, en la atención de los cuadros psicóticos de estos migrantes, el papel del mediador cultural resulta "clave" para "poder tranquilizarlos en un idioma que ellos entienden".

Preguntado por el tiempo que permanecerán desplazados en la isla, el portavoz de Salvamento Marítimo Humanitario aclara que será "el que haga falta", mientras los recursos del Gobierno vasco estén a disposición de Canarias. "Es un apoyo indefinido. Si el Gobierno canario considera que nuestra misión finaliza aquí, nos volveremos, y si considera que tenemos que permanecer, siendo útiles, estaremos a disposición", ha añadido.