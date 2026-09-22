La erupción de La Palma se asocia a cuadros de tos y obstrucción pulmonar, sobre todo en personas asmáticas

Archivo - Una gran nube de ceniza sobre el volcán de Cumbre Vieja, a 6 de noviembre de 2021, en La Palma, Canarias (España). Según la previsión del Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC), se prevé que esta nube de ceniza producida por el volcán permanezca or - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición a la erupción del volcán 'Tajogaite', en la isla de La Palma, está asociada con hasta tres veces más probabilidades de presentar tos y con el doble de alteraciones compatibles con un patrón obstructivo pulmonar en la población más expuesta, especialmente entre pacientes asmáticos.

Así lo recoge el proyecto de investigación 'Análisis de la exposición y de los efectos sobre la salud respiratoria relacionados con la erupción volcánica de Cumbre Vieja en la isla de La Palma', conocido como 'Proyecto Ashes', un trabajo impulsado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y desarrollado en colaboración con el Servicio Canario de la Salud (SCS), el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC) y la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC).

En el acto de presentación, celebrado coincidiendo con el quinto aniversario de la erupción, participaron el gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, Francisco Ferraz, el presidente de la SEPAR, David de la Rosa, y cuatro de los investigadores de este estudio, Ciro Casanova, Alberto Ruano, Valle Velasco y David Díaz-Pérez.

Así, los profesionales del realizaron seguimiento clínico a más de 1.000 personas residentes en La Palma que, de manera voluntaria, participaron en este estudio de investigación biomédica que se ha desarrollado durante los últimos cinco años.

Este es el mayor estudio realizado en España sobre el efecto de una erupción volcánica en la salud respiratoria e incluye una comparación de la evolución de la población expuesta y no expuesta dentro de la isla, con grupos específicos de población adulta, pediátrica de entre seis y dieciocho años, personas con enfermedades respiratorias previas y personas altamente expuestas con acceso permitido a la zona de exclusión del volcán.

El objetivo del estudio pasa por valorar el efecto a corto, medio y largo plazo que la exposición a los gases y cenizas procedentes de la erupción volcánica pueden tener en la salud respiratoria de la población general, de la de aquella altamente expuesta, y de la población adulta y pediátrica residente en la zona más afectada con enfermedades respiratorias previamente diagnosticadas.

Concretamente, en un análisis de 474 personas participantes, se observa un aumento relevante en los síntomas durante la erupción, con persistencia posterior y un patrón dosis-respuesta de tal manera que, a mayor exposición se evidencia mayor sintomatología.

Asimismo se evaluaron a 188 niños y niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años, residentes en las zonas más expuestas del Valle de Aridane, entre diez y diecisiete meses después de la erupción.

En este grupo poblacional se identificó mayor sintomatología en los menores más expuestos y una mayor vulnerabilidad en aquellos que convivían con humo ambiental del tabaco o presentaban condiciones respiratorias previas.

Según los estudios, estos síntomas no afectaron a todas las personas por igual.

La población que ya tenía antecedentes respiratorios, especialmente asma, y aquellas que estaban expuesta al humo ambiental del tabaco, presentó síntomas con mayor frecuencia y durante más tiempo --algunos síntomas, como la tos, la congestión nasal o el dolor de garganta seguían presentes muchos meses después de haber terminado la erupción--, es decir, se identificó a un grupo de personas con una mayor vulnerabilidad respiratoria ante este tipo de exposición.

INTERPRETAR LOS RESULTADOS CON "PRUDENCIA"

En la presentación, los investigadores destacaron que estos resultados deben interpretarse con "prudencia" pues el estudio identifica síntomas y alteraciones respiratorias en una población expuesta, pero no permite afirmar que todas ellas sean consecuencia directa del volcán ni saber todavía cuáles desaparecerán y cuáles podrían persistir.

Por eso, el mensaje final es de "vigilancia y seguimiento, no de alarma".

En su intervención, Francisco Ferraz, gerente de los Servicios Sanitarios de La Palma, puso en valor la labor de los profesionales del SCS en el desarrollo de este estudio y consideró que los resultados obtenidos sirven para enriquecer el conocimiento sobre los efectos de una erupción volcánica en la salud de la población.

Por su parte, David de la Rosa aseguró que proyectos como 'Ashes' contribuyen a convertir una emergencia en conocimiento útil que ayuden a proteger mejor a la ciudadanía ante este tipo de episodios.

Alberto Ruano, investigador principal de 'Ashes' informó de que los resultados evidencian una relación entre la exposición prolongada a la erupción y la presencia de síntomas respiratorios, mientras que Ciro Casanova, David Díaz-Pérez y Valle Velasco expusieron los efectos del volcán en la salud de la población, contrastadas con pruebas diagnósticas completas, lo que aporta evidencia útil para la prevención y el seguimiento clínico tras una erupción.