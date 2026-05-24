Escoltan un cayuco con 19 migrantes, entre ellos 3 mujeres, a unos 5,5 km de El Hierro

Archivo - Vehículos de Cruz Roja, atienden a varios migrantes a su llegada al muelle de La Restinga tras ser rescatados de una patera - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 May. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha escoltado en la madrugada de este domingo un cayuco con 19 migrantes, entre ellos tres mujeres, cuando se encontraban a unos 5,5 kilómetros de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

Salvamento Marítimo ha realizado la escolta después de que, sobre las 02.00 horas de este domingo, el centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife recibiera un aviso de la Guardia Civil, en el que se informaba de que un cayuco navegaba a tres millas náuticas (5,5 kilómetros) al sur de El Hierro.

Tras tener conocimiento de esta información, los controladores marítimos movilizan a la salvamar Diphda, que localiza la embarcación a las 02.30 horas, a media milla de su posición, y haciendo señales luminosas.

Así, una vez realiza la salvamar la maniobra de aproximación al cayuco, lo escolta hasta el puerto de La Restinga, donde han desembarcado los 19 migrantes adultos, de origen subsahariano, que iban dentro del cayuco, siendo tres de ellas mujeres.