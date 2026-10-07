Escoltan un cayuco con 74 migrantes a 42,5 kilómetros de La Restinga (El Hierro)

Archivo - Migrantes de un segundo cayuco desembarcan a su llegada al puerto de La Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este martes un cayuco con 74 migrantes a bordo a unos 42,5 kilómetros (23 millas náuticas) al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación ha sido localizada por el Helimer 204 cuando se encontraba a 23 millas al sur de La Restinga y hasta la zona se desplazó la salvamar Diphda, que escoltó el cayuco hasta el puerto, coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) Tenerife.

Una vez en el puerto de La Restinga, el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistió a última hora del martes a los migrantes, sin tener que realizar traslados hospitalarios.