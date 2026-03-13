El escritor David Uclés pide la retirada del 'Monumento a Franco' en Tenerife: "Hay que hacer memoria, y con fuerza"

Archivo - El escritor David Uclés posa durante la presentación de su novela 'La ciudad de las luces muertas', en la Casa Batlló, a 4 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El reciente ganador del Premio Nadal de Novela 2026, David Uclés, ha considerado "totalmente ridículo e injusto" que continúe erigido el 'Monumento a Franco', del escultor Juan de Ávalos, en la confluencia de la rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife. "Hay que hacer memoria, y con fuerza", reclama.

"No sé qué sigue haciendo aquí esta estatua, tinerfeños. Algo me tenéis que explicar. Hay que luchar para quitar esto de una vía pública. Hay que hacer memoria, y con fuerza", ha señalado en un vídeo publicado hoy en su perfil en la red social 'Instagram'.

Uclés se encuentra de visita en la isla debido a que este 13 de marzo participa en el espacio conversacional 'Memoria, ciudad y literatura', enmarcado en el Festival Tenerife Noir 2026.

"Es totalmente ridículo e injusto, hablando de memoria democrática, que en este país no esté señalizada la carretera que conecta Málaga con Almería, por donde pasó la 'Desbandá', (...) o que tampoco lo esté el lugar donde estuvo la plaza de toros de Badajoz. Mientras, aquí, en Santa Cruz, tenemos un monumento mastodóntico dedicado a Franco", ha lamentado el escrito jienense en el vídeo, en el que aparece con la escultura de la capital tinerfeña de fondo.

"No sé qué sigue haciendo aquí esta estatua, tinerfeños, algo me tenéis que explicar. Hay que luchar para quitar esto de aquí, es una vía super pública. No tiene sentido, hay que hacer memoria y con fuerza", ha añadido Uclés que, en la descripción de la publicación añade: "En unos días, esta inmunda escultura cumple sesenta años en Tenerife. Es una buena efeméride para fundirla. ¿No os parece?".