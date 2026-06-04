España es el tercer país en turismo de congresos con 10,6 millones de visitantes y un negocio de 14.800 millones en 2025

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha resaltado que España ha sido en 2025 el tercer país del mundo en turismo de reuniones (MICE) con 10,6 millones de visitantes y un negocio de 14.800 millones de euros, lo que supone una media de 400 euros diarios.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar junto al presidente del Consell de Ibiza y del Spain Convention Bureau (SCB), Vicent Marí; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidenta primera de SCB, Carolina Darias, el Encuentro sobre Turismo de Reuniones 'Emocionar para humanizar'.

La cita, que organiza la SCB, permitirá abordar el papel estratégico del turismo de reuniones y el uso de nuevas herramientas para mejorar esta actividad en los destinos de este sector en el que España es país puntero.

Al respecto, Martínez-Sicluna apuntó que "detrás de cada dato hay planificación, cooperación institucional, profesionalidad y una firme apuesta por el posicionamiento competitivo de nuestros destinos", ha asegurado.

UN IMPACTO DE 28 MILLONES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Por su parte, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha destacado el papel estratégico del turismo de congresos para la ciudad tras alcanzar un impacto económico de 28 millones de euros en 2025.

El encuentro, que acoge el Auditorio Alfredo Kraus, reúne a representantes de 67 destinos nacionales y profesionales con el fin de seguir fortaleciendo el liderazgo de España en el mercado internacional de congresos y eventos.

Este tipo de turismo consolida su aportación a la economía local, ya que el impacto incluye gasto directo en alojamiento, restauración, transporte y otros servicios vinculados a la celebración de las citas. Además, el 83% de las personas participantes en los eventos celebrados en la ciudad proceden de fuera de Canarias.

La alcaldesa ha señalado la utilidad de esta asamblea para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre destinos, así como para reforzar la cooperación ante los desafíos del turismo de reuniones.

"Lo importante es seguir creciendo, seguir atendiendo a quienes nos visitan y dejar una huella positiva", ha afirmado, tras defender la necesidad de fortalecer el vínculo entre la actividad congresual y la ciudadanía.

UN TURISMO DE REUNIONES QUE GENERE UN LEGADO

El presidente del SCB, Vicent Marí, ha destacado la necesidad de avanzar hacia un modelo de turismo de reuniones que no solo mida su éxito por el impacto económico, sino también por el legado que deja en los territorios.

De esta manera, ha subrayado la importancia de la sostenibilidad social y ambiental, así como del equilibrio entre residentes y visitantes.

Finalmente, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la programación de la asamblea, que la capital canaria acoge por segunda vez tras la cita de 2018, se desarrolla bajo el lema 'Emocionar para humanizar'.

Las actividades han arrancado este miércoles con un 'workshop' artesanal de recuperación de fibras plataneras en Talleres Palermo, y continuarán con ponencias en el Auditorio Alfredo Kraus antes de concluir este viernes con la celebración de la Asamblea Anual del SCB.