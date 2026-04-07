Especialista defiende la educación temprana de 0 a 3 años como "clave" para la prevención de la pobreza infantil

Archivo - Un niño en una mesa de un aula con distinto material escolar - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La doctora en Psicología de la Universidad de La Laguna y experta en intervención familiar, Miriam Álvarez Lorenzo, ha defendido este martes el refuerzo de la educación temprana de 0 a 3 años como "clave" para la prevención de la pobreza infantil, si bien esta debe ser lo más "personalizada" posible con unas ratios acordes.

Así lo ha expuesto durante su comparecencia en una comisión parlamentaria sobre la pobreza infantil, en donde ha detallado que este fenómeno social requiere de atención "estable" a las diferentes "carencias y necesidades" detectadas en la infancia, con la puesta a disposición de recursos y servicios públicos en la comunidad.

"Cuando hablamos de bienestar infantil hablamos de la cobertura de necesidades infantiles y de la adolescencia como, por ejemplo, emocionales, cognitivas, de seguridad, sociales y físicas", ha señalado Álvarez en su intervención, en donde ha incidido en la importancia de dar "estabilidad" a la cobertura de esas necesidades.

Ha recordado la especialista que cuando hay pobreza infantil suele abundar una "inestabilidad" que resulta "muy negativa" en los infantes, ya que la falta de "presencia de recursos, relaciones y apoyos constantes" impacta en la salud de los menores, así como en su propio desarrollo cognitivo y en su estabilidad emocional.

Álvarez ha insistido en la importancia de contar con "visión contextual y sistémica" en las políticas públicas, poniendo énfasis en las carencias materiales de la familia. Y en ese sentido, ha especificado la necesidad de indentificar y derribar "barreras administrativas" que persisten, ya sea por desconocimiento o por otros factores, y promueven que familias con un perfil "idóneo" para recibir ayudas económicas no las reciban.

También ha defendido la importancia de implementar programas psicoeducativos que vayan enfocados a la parentalidad positiva y a mejorar el bienestar familiar, a gestionar el estrés de las familias --ya que es "un mecanismo que impacta en el bienestar" de los niños--, así como que el conjunto de acciones, programas y recursos que salgan adelante se desarrollen con "estabilidad" y que sus necesidades no se cubran "de manera esporádica".

RIESGO DE POBREZA

"Tenemos un 40% de niños y niñas que están en riesgo de pobreza, niños y niñas y adolescentes que puede que estén sufriendo vulnerabilidades relacionadas con su bienestar, y además son cifras que, como se mantienen en el tiempo, también pueden inferir en que haya cierta cronicidad", ha argumentado la especialista.

Álvarez ha detallado que la pobreza infantil provoca en Canarias niveles "altos" de abandono educativo temprano, y esa desigualdad educativa existente mostraría, además, que existe "poca movilidad social", es decir, que "hijos e hijas de padres y madres con bajos niveles educativos siguen arrastrando esos bajos niveles".

La cultura, el ocio y el tiempo libre serían servicios claves para el desarrollo del bienestar infantil, según la experta, que detalla que en Canarias "un 47% de niños, niñas y adolescentes no se pueden permitir ir de vacaciones con su familia", y un 11,5%, unos 30.000 niños, "no tendrían regularmente actividades de ocio".

La especialista de la Universidad de La Laguna ha defendido en su comparecencia ejercer "parentalidad positiva" con desarrollo de políticas públicas, iniciativas que, por ejemplo, favorezcan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal y, además, amplíen la cobertura actual de cuidados infantiles de "calidad".