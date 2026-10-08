En estado crítico un hombre tras un accidente de tráfico en El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido de gravedad este miércoles en un accidente de tráfico entre un automóvil y una motocicleta en la calle El Sino, en el municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 21:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de carácter grave. Tras su estabilización, fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.