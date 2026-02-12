En estado crítico un motorista de 37 años tras colisionar con un turismo en La Laguna (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 37 años, ha resultado herido gravedad tras una colisión con un turismo en la TF-28, en el punto kilométrico 2, en La Laguna, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:19 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió al afectado que, una vez inmovilizado, con politraumatismos de carácter grave, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.