En estado crítico un motorista tras colisionar con un turismo en La Laguna (Tenerife)

Cecoes 112 - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 27 años, ha resultado herido de gravedad tras la colisión entre un coche y una moto en el camino Barranquera, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 07.30 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al motorista, que presentó un politraumatismo de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.