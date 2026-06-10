En estado crítico un motorista tras colisionar con un turismo en la TF-1, a la altura de Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de gravedad este miércoles tras colisionar con un turismo en la TF-1, en sentido sur, en el acceso a Punta Larga, en Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 08:01 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado que, una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con politraumatismos de carácter grave.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.