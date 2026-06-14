En estado crítico un motorista tras sufrir una caída en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de gravedad este domingo tras sufrir una caída en la calle las Cabezas, en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 04.42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un traumatismo craneal de pronóstico grave y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.