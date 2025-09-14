En estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en una guagua en Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 64 años, ha sido trasladado este sábado al Hospital en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una guagua que circulaba por la TF-1, en sentido sur, a la altura del municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incicente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que el conductor de la guagua le estaba realizando maniobras de reanimación, por lo que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar su pulso.

Cuando fue estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Guardia Civil aseguró la zona y colaboró con los recursos desplazados al lugar.