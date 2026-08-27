En estado grave una buceadora al sufrir un ahogamiento incompleto durante un accidente en Playa Blanca (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Una buceadora de 27 años ha sufrido este jueves un ahogamiento incompleto de gravedad tras producirse un accidente cuando realizaba una inmersión en la zona de Playa Blanca, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió y estabilizó a la mujer para trasladarla en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, la Guardia Civil y la Policía Local colaboraron con el resto de recursos e instruyeron las diligencias correspondientes.