En estado grave un hombre de 26 años tras ser atropellado por un turismo en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 26 años, ha resultado herido de gravedad este jueves tras sufrir un atropello en la TF-13, en el kilómetro 18, en el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 09:46 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó un politraumatismo de carácter grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local instruyó el atestado.