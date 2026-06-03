En estado grave un motorista de 29 años tras sufrir una caída en la TF-1, a la altura de Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 29 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir una caída en la Autopista TF-1, en la salida de Los Cristianos, en dirección norte, en Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:35 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó varios traumatismos de pronóstico grave. Tras ser inicialmente trasladado al Hospital del Sur fue derivado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil realizó las diligencias oportunas.