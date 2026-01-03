En estado grave un motorista de 48 años tras salirse de la vía en el municipio de La Orotava (Tenerife)

Archivo - Cecoes112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 48 años de edad, ha resultado herido de carácter grave este viernes tras salirse de la vía en la TF-234, en el barrio de San Antonio, en La Orotava, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 22:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave. Finalmente, fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC hasta el Hospital Universitario de Canarias.

La Policía Local instruyó el atestado.