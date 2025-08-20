En estado grave tras sufrir un atropello en una vía del municipio de Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 22 años, ha resultado herida este martes de carácter grave tras sufrir un atropello en la calle Alemania, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada alertando del atropello de una mujer y un hombre en la vía mencionada, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario atendió a la mujer afectada y la trasladó al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria con varios traumatismos de carácter grave.

Por su parte, el hombre, de 20 años de edad, presentó heridas de carácter leve y fue evacuado al Hospital del Sur.

La Policía Local se encargó de instruir diligencias.