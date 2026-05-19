Estado plantea a Canarias avanzar en un acuerdo sobre infraestructuras de transporte de interés general como País Vasco

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en rueda de prensa, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Torres ha ofrecido una ru - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha propuesto al Ejecutivo de Canarias iniciar una ronda de contactos e intercambios de documentos sobre infraestructuras de transporte de interés general para alcanzar un acuerdo "en los mismos términos" que los establecidos con el País Vasco, y poder elevarlo a una Comisión Bilateral, que podría celebrarse en el mes de junio.

Así lo ha indicado el Ministerio de Política Territorial tras la propuesta de acuerdo para el traspaso a la comunidad autónoma de aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha trasladado la intención de seguir avanzando entre los equipos de ambos gobiernos en lo que se refiere a las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general, según ha informado su ministerio en nota de prensa.

Todo ello después de informar que este lunes se ha remitido al Gobierno de Canarias la propuesta de acuerdo para el traspaso a la comunidad autónoma de aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general, en el marco de la colaboración institucional entre el Gobierno de España y las autonomías para el desarrollo de los estatutos de autonómicos.

Asimismo el Ministerio ha enviado este martes una comunicación al Gobierno de Canarias donde ofrece la disponibilidad del Ejecutivo nacional para acordar la fecha de convocatoria de la comisión mixta de transferencias en los próximos días para la formalización de este traspaso, que se materializará con la aprobación por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Canarias el Gobierno de Canarias.