Estudiantes canarios marcan en el Parlamento la 'hoja de ruta' de las islas en sostenibilidad

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, en la jornada 'Un Parlamento para la Sostenibilidad' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias celebró este martes la jornada 'Un Parlamento para la Sostenibilidad', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias que reunió a alumnado de centros educativos de todo el archipiélago para debatir, reflexionar y presentar propuestas sobre el futuro sostenible de las islas.

En este proyecto han participado los centros CEIP Camino Largo; IES Nicolás Estévez Borges, IES Canarias-Cabrera Pinto e IES Valle Guerra de Tenerife; IES Támara e IES Pérez Galdós de Gran Canaria; CEIP Valverde de El Hierro; CEIP Ruiz de Padrón de La Gomera; CEIP Alonso Pérez Día de La Palma; el CIFP de Morro Jable (Fuerteventura) y el CEIP San Bartolomé, de Lanzarote.

Así, han firmado la 'Declaración por la Sostenibilidad' que implica que no se trata "solo" de cuidar de la naturaleza sino construir un archipiélago y un mundo "donde la justicia, la igualdad, la paz y el bienestar de las personas se conviertan en prioridad".

"Como herederos y herederas de estas islas, y como representantes de la ciudadanía que desean poder crecer en un territorio más justo y sostenible", el texto plantea demandas y propuestas de mejora, así como los compromisos que están dispuestos a asumir para contribuir "a la construcción de la Canarias del mañana".

Para ello, piden a las administraciones públicas garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades; blindar los derechos sociales; promover políticas activas contra la desigualdad y avanzar hacia un modelo de territorio más equilibrado y verde con apoyo decidido a las energías limpias y al transporte colectivo eficiente; proteger la biodiversidad o avanzar en salud ambiental en las infraestructuras.

Asimismo, reclaman fomentar una cultura de paz, convivencia y solidaridad; combatir los discursos de odio y apoyo "absoluto" a las víctimas de violencia, explotación, machismo o racismo.

Los chicos y chicas también se comprometen a frenar el odio y cultivar la empatía; detectar y desarticular bulos; apostar por alternativas de ocio no consumista; proteger el encuentro intergeneracional y cultural; combatir el desperdicio y cuidar el entorno; apostar por la movilidad sostenible y el ahorro energético; priorizar la educación en valores o implementar medidas de ahorro y residuo cero, entre otras propuestas.

Este tipo de iniciativas contribuye a generar una sociedad más comprometida con el medio ambiente, la justicia social y un desarrollo sostenible inclusivo, conceptos que conforman los ejes fundamentales de la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recoge una nota del Gobierno canario.

ASTRID PÉREZ: "SEMBRAR CIUDADANÍA"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, dio la bienvenida a los estudiantes participantes y destacó el valor educativo y democrático de este proyecto, que acerca las instituciones a las nuevas generaciones y fomenta su implicación en los asuntos públicos.

"Iniciativas como esta demuestran que la sostenibilidad también se construye desde la participación y el compromiso de nuestros jóvenes. Acercar el Parlamento a las aulas es sembrar ciudadanía, conciencia democrática y amor por Canarias", señaló.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, clausuró el acto y resaltó la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo sostenible del archipiélago "para conseguir una tierra de futuro que pueda ofrecerles oportunidades reales" a quienes hoy son niños y niñas pero también a las generaciones venideras.

En esa línea destacó que los centros educativos son "pieza clave" para hacer realidad la transformación del archipiélago en un territorio más sostenible "educando en valores, fomentando la participación y convirtiendo la sostenibilidad en una práctica cotidiana".

"Nuestro reto", afirmó Fernando Clavijo, "es avanzar hacia un modelo más sostenible en el que la riqueza beneficie a todos y se piense siempre en las generaciones futuras para poder gobernar con una mirada a largo plazo".

Por eso, calificó como "especialmente relevante" la Declaración por la Sostenibilidad elaborada por estos estudiantes, "que recoge los compromisos para cuidar el entorno, ser responsables con el medio ambiente y contribuir a una sociedad más justa".