Estudiantes de La Isleta piden a diputados dar "ejemplo" en materia migratoria: ¡Por favor, solo les pedimos humanidad!

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de Plenos del Parlamento de Canarias ha reunido este jueves a un pequeño grupo de estudiantes llegados del IES La Isleta, en Gran Canaria, que han presentado el proyecto escolar 'Sentir la Isleta: convivir para entender. Embajadores/as para el cambio', con el que han reflejado su reivindicación con el tratamiento hacia los menores migrantes: "¡Por favor, solo les pedimos humanidad".

A través de un manifiesto, Daniela Rodríguez, Irene Rodríguez y Jaydan Hernández han defendido ante la presidenta de la Cámara regional "dejar de politizar con vidas humanas", fomentar en las islas la cultura de acogida, que se establezca un plan de acogida "viable y legal", y que se agilicen las vías administrativas para que la dignidad de las personas migrantes "no dependan de un papel"

"Venimos a recordarles que ustedes una vez fueron niñas y niños, y que soñaban con un mundo mejor. Ahora, que son ciudadanos del presente, y con poder para cambiar las cosas: ¡por favor, solo le pedimos humanidad!", han expresado.

Los estudiantes de La Isleta han expuesto que desde que se produjo la instalación del centro de acogida Canarias 50 en el barrio, la crispación de los vecinos con la población migrante en la zona "ha aumentado", "dando lugar al odio, comentarios y actitudes racistas".

Así, han continuado, se produce en padres, abuelos, tíos y amigos que están "siendo víctimas de un malestar inculcado a la fuerza por medios de comunicación e intereses políticos" porque, han dicho, son estos los que "siguen contribuyendo a la cultura del odio".

A los representantes de los distintos grupos parlamentarios allí presentes, los jóvenes canarios de La Isleta han pedido dar "ejemplo" en su labor cotidiana en política, ese que pasa por, en primer lugar, "cuidar el lenguaje empleado", y, en segundo lugar, por aplicar "acciones efectivas y justas" encaminadas a la inclusión.

"No sustituyan a las personas por números, a los niños y niñas por siglas, que no hablen de reparto como si fueran paquetes", ha lamentado el grupo de estudiantes, que han alzado la voz por que ya "no saben que más hacer" para que la situación sea más justa, ya que "la sociedad del presente nos lo está poniendo muy difícil".

Por su parte, la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez, ha compartido con los jóvenes como "en esta cámara, todos los grupos parlamentarios, todos y cada uno de los partidos políticos, trabajamos y legislamos por el interés general, y sobre todo por la dignidad de todas las personas que aquí residen, sean de donde sean".

"Intentamos legislar para que haya una convivencia pacífica, y para todas las personas que vienen a nuestra tierra sin recursos puedan tener la mejor vida posible", ha puntualizado Pérez.

SOBRE EL PROYECTO

Tayde Fleitas, docente del IES La Isleta y coordinadora del proyecto, ha explicado que este proyecto, iniciado bajo otro nombre hace dos cursos, busca ir más allá de la inclusión de las personas migrantes residentes en el barrio, abriéndose a otras problemáticas sociales actuales, como el cambio climático y la igualdad de género.

Asimismo, entre las actividades que realizan destacan los talleres, como los de arreglo de bicicletas, labores de recogida de residuos y acciones con plantas invasoras. "Se trata de pretextos sostenibles para convivir con personas migrantes", ha agregado.

"Creemos que ya un discurso de odio es demasiado, lo vivimos a diario en el instituto, y hay que luchar contra ello", ha culminado.

Entre los alumnos que han atendido a los medios de comunicación, Jayden Hernández ha subrayado el "privilegio" que supone participar en la iniciativa, sobre todo en un mundo de un "racismo total".

Sobre lo que "sienten" cuando escuchan a la clase política hablar de "reparto" de menores migrantes, él mismo ha descrito esa sensación desagradable, como si se lo hicieran a él mismo. "Se trata de menores que no vienen aquí a molestar, vienen a buscarse la vida. Considero que se debe de acoger como a uno más", ha añadido.

"Vienen aquí un poco avergonzados. En nuestro centro, hay 15 personas migrantes. Están excluidos en el patio, y nosotros nos acercamos, vamos a hablar con ellos", ha destacado Hernández, que ha señalado esa preocupación por saber cómo están y lo que necesitan, que nace en el día a día de los estudiantes del instituto grancanario.