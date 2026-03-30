Evacuado en helicóptero un ciclista herido grave tras sufrir una caída en Vilaflor (Tenerife)

Archivo - Helicóptero del SUC - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

TENERIFE 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado este lunes en estado grave tras sufrir una caída con la bicicleta en Tenerife.

El accidente se ha producido en torno a las 18.14 horas en la carretera TF-21, kilómetro 60, a la altura del municipio tinerfeño de Vilaflor, informa Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario para asistir al hombre, que presentaba politraumatismos de carácter grave. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, efectivos de la Guardia Civil han asegurado la zona e instruido las diligencias.