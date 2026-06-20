Evacuado en helicóptero un tripulante enfermo de un buque a 20 millas al este de Gran Canaria

Helicóptero de Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo coordinó en la tarde de este viernes la evacuación médica en helicóptero de un tripulante enfermo del buque 'Star Hansa', de bandera noruega, cuando navegaba a unas 20 millas al este de Gran Canaria.

Según ha informado el organismo estatal, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas recibió la petición de asistencia médica del barco y movilizó al Helimer 205.

De esta manera, el helicóptero se desplazó hasta la posición del buque, donde procedió a evacuar al afectado para trasladarlo al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y que recibiera la atención sanitaria que precisaba.