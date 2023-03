El exdiputado Juan Bernardo Fuentes niega haber recibido "un céntimo de nadie"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes ha negado haber recibido "un céntimo de nadie" ni extorsionar a "ningún ganadero", en relación a los presuntos implicados por el 'caso Mediador', en el que se investiga una trama instalada en Canarias en la que supuestamente cargos políticos contactaban con empresarios, para a cambio de dinero, emplear sus influencias para beneficiarlos.

"Afirmo que no hay ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionarlo, en ningún momento he recibido ni un céntimo del señor Alberto Montesdeoca, mucho menos del señor Navarro Tacoronte. No he recibido un céntimo de nadie, he puesto mis cuentas a disposición del juzgado para cuando quieran observarlas", ha apuntillado en una entrevista a Radio Televisión Canaria (RTVC) recogida por Europa Press.

Sobre las visitas de empresarios al Congreso de los Diputados en el marco de la trama, ha asegurado que "jamás" se produjo una visita guiada, si bien matiza que Navarro Tacoronte, conocido como el mediador del caso, le pidió "una vez tomar café en la cafetería del Congreso" y se hicieron una foto. "Lo hicimos en mi planta y yo, justo detrás de esa foto, aparece el cartel de la planta del Grupo Socialista", apostilló.

En cuanto al episodio de fiestas en hoteles con mujeres y cuyas imágenes se han difundido, Fuentes alega que es objeto de un engaño, ya que ha afirmado que Navarro Tacoronte comenzó a alojarse en el mismo hotel que él y un día, cuando dormía, le tocó en la puerta de su habitación para invitarlo a salir de la misma e ir a presentarle a unas amigas.

"Empezó a alojarse en mi hotel, ahora deduzco que algo perseguían, me tocan en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice vente que quiero presentarte a unas amigas, llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto afortunadamente", relata.

Y añade que se arrepiente "completamente de haber hecho esos actos", sobre los que admite haber pedido perdón a su familia, aunque asegura que "no" va a club de alterne, "no" hace comilonas y "no" consume sustancia estupefacientes.

De todos modos, Juan Bernardo Fuentes ha insistido en tener su "conciencia tranquila"; "jamás he extorsionado a nadie, no formo parte de ninguna organización criminal, no soy el cabecilla de ninguna banda", se ha defendido para agregar que ahora hay que "dejar trabajar a la justicia".