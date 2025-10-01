El experto en tabaquismo Fagerström sostiene que la bolsas de nicotina podrían venderse como medicamentos de reemplazo

Archivo - Un recipiente con bolsas de nicotina, un producto muy popular en Suecia - Robert Michael/dpa - Archivo

ATENAS (GRECIA), 1 (EUROPA PRESS)

El experto en tabaquismo Karl Fagerström considera que si las bolsas de nicotina son rechazadas como productos comerciales derivados del tabaco en algunos países europeos éstas podrían ser aprobadas como medicamentos y comercializadas como productos de reemplazo, de manera similar a los parches, chicles o pastillas.

"Dentro de la Unión Europea es posible que las bolsitas de nicotina tengan que registrarse y aprobarse como medicamentos, como productos de sustitución de nicotina", ha indicado, lo que implicaría costes adicionales para las empresas que las comercializan, pero también "potenciales ventajas", mantuvo.

Fagerström explicó durante su intervención en el octavo foro para la reducción del daño del tabaco, celebrado en Atenas y organizado por la Schore, que si las bolsitas de nicotina se registran como Terapia de Reemplazo de Nicotina (TRN) "se puede hacer publicidad" sobre ellas y las "ventas son muy diferentes".

SORPRENDIDO POR ALGUNAS "PREOCUPANTES TENDENCIAS REGULATORIAS"

En su opinión, algunos países están mostrando "preocupantes tendencias regulatorias" sobre los productos alternativos al tabaco. "Están sucediendo cosas preocupantes con los gobiernos y los grupos de presión que quieren prohibir los productos menos nocivos y dejar en el mercado los cigarrillos", ha manifestado.

Fagerström ha señalado que las bolsas de nicotina son "la menos dañina" expresión de consumo de nicotina, pero ha reconocido que los productos alternativos y derivados del tabaco tienen un escenario futuro "complejo" y "cada vez más restrictivo".

El experto hizo, durante su intervención, un análisis exhaustivo sobre la evolución de los productos de nicotina y su potencial para disminuir los riesgos asociados al consumo de tabaco. "La nicotina no es el problema, son los miles de químicos contenidos en el fuego de tabaco los que hacen que su uso sea mortal", ha explicado el especialista.

SUECIA Y SU "SUPERPODER"

Fagerström ha destacado el caso de Suecia como un ejemplo paradigmático en la reducción del consumo de cigarrillos, con una prevalencia del 5% en la Unión Europea. "Suecia tiene algo así como un superpoder en el área de la nicotina", ha señalado, para acto seguido defender que la prevalencia del tabaco se puede reducir con el apoyo de productos alternativos.

Así, comparó las sustancias nocivas encontradas en varios productos de tabaco, con 84 encontrados en el caso del cigarrillo, 19 para el snus [tabaco que se consume por vía oral] y 2 para las bolsas de nicotina. "Si el problema principal (del tabaco) es el sufrimiento, la muerte y la enfermedad, se puede reducir drásticamente el problema", ha enfatizado.