Expertos en tabaco instan a UE a una regulación proporcionada y basada en el perfil de riesgo de productos con nicotina

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en tabaco han instado a la Unión Europea (UE) a propiciar una regulación proporcionada y basada en el perfil de riesgo de los productos con nicotina, siendo más restrictiva para los productos de combustión como el cigarrillo y que protejan al consumidor alentándoles a cambiar a productos menos nocivos.

Así se ha puesto de manifiesto durante el webinar 'El panorama regulatorio en evolución en la UE: oportunidades y desafíos' organizado por la Organización Internacional de Control del Tabaquismo y Reducción del Daño.

Durante el mismo, el director de Counterfactual, Clive Bates, recordó que el daño que genera el cigarrillo "es enorme" y que fumar mata de manera prematura a unas 8 millones de personas al año en todo el mundo --700.000 sólo de ellos en la UE--.

En este punto, comentó que en la actualidad se cuenta con una estructura compleja para afrontar el problema del tabaquismo y que la Unión Europea tiene instrumentos muy poderosos aunque "se centran en la prohibición, estigmatización, etc".

Bates manifestó que la gente "fuma por la nicotina pero muere por el alquitrán". "Y resulta --incidió-- que ahora tenemos una variedad de productos que no contienen alquitrán pero sí nicotina, y son mucho más seguros porque no hay combustión, no queman: tabaco calentado, cigarrillo electrónico (vapeador), productos orales de nicotina (bolsitas de nicotina)".

NUEVOS PRODUCTOS: "MENOS PERJUDICIALES QUE LOS CIGARRILLOS"

"Al no quemar, el usuario reduce la exposición a sustancias químicas tóxicas que contiene el humo del cigarrillo al quemarse y tenemos pruebas suficientes para demostrar que estos nuevos productos son menos perjudiciales que los cigarrillos", aseveró.

De esta manera, insistió en que a la hora de regular hay que pensar en las respuestas indeseadas que tendrían los consumidores y en sus cambios de comportamientos, como por ejemplo que vuelvan al cigarrillo, "que es lo más tóxico", que se fomente el comercio ilícito o que busquen otras soluciones no supervisadas.

Por ello, el director de Counterfactual ha resaltado que se podría dar el caso de que la regulación sea tan severa que no permita a los consumidores conseguir lo que quieren por la vía legal. "Debemos mantener el mercado legal como concepto en el control del tabaco", aseguró.

"El único tipo de regulación --finalizó-- que funciona para la salud pública es una regulación proporcionada al riesgo de cada producto. Que sean mucho más restrictivas para los productos de combustión como el cigarrillo y, a la vez, medidas que protejan al consumidor y que les alienten a cambiar a productos menos nocivos. Y, por supuesto, proteger a los menores de su uso".

"LOS VAPEADORES DEBEN ESTAR DISPONIBLES SOLO PARA LOS QUE FUMAN"

Por su parte, el jefe del Departamento de Alergia, Enfermedades Pulmonares y Enfermedades Internas del Instituto Nacional de Medicina del Ministerio del Interior de Varsovia, Andrzej Fal, ha opinado que "los vapeadores deben estar disponibles sólo para aquellos que fuman y para ayudarles a dejar el cigarrillo".

También ha señalado que, en cuanto a la nueva directiva europea, los Estados tienen que desarrollar estudios sobre el daño de cada producto, entendiendo que este tipo de análisis lleva tiempo, por lo que puntualizó que los países deberían hacer sus políticas en base a la experiencia internacional de otros países, como Suecia.

También afirmó que los Estados Miembro deben aplicar impuestos especiales y otras herramientas fiscales para fijar los precios de los cigarrillos lo suficientemente altos como para hacerlos menos asequibles, incidiendo en que podría ser útil considerar introducir un precio mínimo en relación con el salario medio de cada país.

Andrzej Fal manifestó que en el periodo inicial, las diferencias de precios deben basarse en los resultados de los estudios y se deben establecer según el principio de "menor daño, menor impuesto".

"Se trata de tener alternativas menos dañinas más fácilmente accesibles, porque de lo contrario la gente no dejará de fumar. No hay tantos fumadores que de un día para otro lo dejen sin más", indicó para agregar que se trata de hacer uso de los impuestos como una herramienta de salud.

"EL TABACO CALENTADO PUEDE OFRECER UNA ALTERNATIVA"

Por su parte, el miembro fundador de la asociación de defensa del consumidor New Nicotine Alliance Ireland (NNA Ireland), Damian Sweeney, ha dicho que una de las regulaciones insignia de la UE es su plan contra el cáncer y que se puso como objetivo conseguir una UE sin tabaco para 2040.

"Y en mi opinión es el objetivo erróneo --observó--. Lo que debería ser es un objetivo sin humo porque sabemos que unos de los principales causantes de cáncer es el humo que se genera al quemar tabaco. Y por ejemplo el tabaco calentado puede ofrecer una salida o una alternativa".

Apuntó que si el objetivo es luchar contra el cáncer, habría que centrarse en los productos de combustión y no en aquellos productos que realmente pueden ayudar a los fumadores a dejar el cigarrillo y reducir el riesgo como los productos sin humo (tabaco calentado, cigarrillos electrónicos, bolsas de nicotina, etc.).

Para Sweeney, "restringir o prohibir los productos que están ayudando a las personas no va a contribuir con ese objetivo", por lo que hizo especial hincapié en una regulación basada en el perfil de riesgo de los productos con nicotina.

Explicó aquí que otro punto importante es la accesibilidad y el precio del producto, ya que las alternativas con nicotina "deberían estar accesibles donde esté el cigarrillo de combustión".

"Sabemos cuáles son las consecuencias indeseadas cuando se prohíben estos productos: comercio ilícito de productos, lo que lleva a no tener control sanitario sobre ellos; y que las personas vuelvan al producto más perjudicial: el cigarrillo. Por ello es importante que los reguladores conozcan las necesidades de los fumadores", concluyó.