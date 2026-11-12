ExpoDeca abre su edición 2026 en Las Palmas de Gran Canaria con más de 400 actividades gratuitas programadas

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (ExpoDeca) ha abierto este jueves su edición 2026 en la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria, que ofrecerá más de 400 actividades gratuitas y medio centenar de disciplinas deportivas.

La cita ha sido inaugurada durante un acto que ha contado con la asistencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la alcaldesa capitalina, Carolina Darias.

Según ha informado la Consejería, la feria volverá a reunir durante cuatro jornadas a deportistas, federaciones, clubes, empresas y público de todas las edades.

Durante su intervención, Suárez puso en valor el crecimiento experimentado por ExpoDeca desde su primera edición y agradeció la implicación de todos los agentes que contribuyen a su celebración.

"Disponemos de más de 34.000 metros cuadrados para visibilizar, potenciar, dar a conocer, respetar y agradecer el trabajo de federaciones, clubes, deportistas e instituciones, así como del sector empresarial", señaló el consejero, quien destacó también la presencia de más de cincuenta disciplinas deportivas y la participación de más de un centenar de centros educativos durante las primeras jornadas.

Además, comparó la evolución de la feria con la de "una criatura, ExpoDeca, a la que se dio a luz, gateó el año pasado y hoy empieza a caminar y a mantenerse firme".

Asimismo, subrayó el papel del deporte como elemento de encuentro y cohesión. "El deporte nos une, no tiene color ni ideología: consigue que todas las instituciones vayamos de la mano en favor del deporte canario, que es de lo que se trata", apuntó

HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó la importancia del deporte como herramienta de transformación social.

"Estamos hablando de un elemento transversal que contribuye a hacer crecer a un pueblo en valores, en salud y en un elemento clave como es la cohesión social", afirmó para incidir también en su capacidad para dinamizar y diversificar la economía de las islas y en la necesidad de seguir impulsando tanto las grandes infraestructuras y eventos como el deporte de base.

Finalmente, la alcaldesa, Carolina Darias, resaltó el compromiso de la ciudad con la actividad física y recordó que "cuando hablamos de deporte no solo hablamos de actividad física: también hablamos de educación en valores".

MÁS DE 24.000 VISITANTES EN 2025

ExpoDeca alcanza su tercera edición después de reunir a más de 17.000 visitantes en Gran Canaria en 2024 y superar los 24.000 en Tenerife en 2025.

Al respecto, este año, la feria amplía su superficie y programación, con una oferta que combina actividades participativas, exhibiciones y competiciones oficiales, además de propuestas dirigidas a fomentar la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.

La Plaza de la Música será el centro neurálgico del evento, con una amplia representación de los juegos y deportes tradicionales canarios, como la lucha canaria, el salto del pastor, la lucha del garrote, el juego del palo o la bola canaria. Este espacio acogerá también actividades de balonmano, fútbol, escalada, atletismo, gimnasia y otras disciplinas, además de una zona de motor de 350 metros cuadrados.

La programación se extenderá a la Plaza del Espigón, donde tendrán presencia la vela, el ciclismo, los deportes de contacto y distintas modalidades adaptadas; al Parque de El Rincón, con propuestas de skateboard, calistenia, pádel y baloncesto; y a los campos de fútbol Manuel Naranjo Sosa, que albergarán actividades de béisbol, sófbol, rugby y deportes aéreos, entre otras.

INCORPORACIÓN DEL MAR A LA PROGRAMACIÓN

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación del mar a la programación, con actividades en la playa de Las Canteras como bodyboard, surf adaptado, tenis playa y piragüismo, aprovechando por primera vez este entorno para ampliar las posibilidades de participación.

De igual modo, ExpoDeca 2026 acogerá competiciones de relevancia nacional, entre ellas una de las pruebas del primer circuito de hyatlón, que contará con más de 400 deportistas inscritos, y la cuarta edición de la Gran Canaria Challenge, una de las citas destacadas del calendario de crosstraining.

A esta oferta se suma un espacio expositivo con la participación de 130 entidades, marcas y empresas vinculadas al sector deportivo, que mostrarán productos, servicios y nuevas propuestas relacionadas con el equipamiento, la formación y la organización de eventos.

Finalmente, el Auditorio Alfredo Kraus será escenario de un amplio programa de encuentros profesionales, conferencias y presentaciones, entre los que destacan el Congreso Nacional de Gestión Deportiva de la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) y la Jornada del Deporte Español, organizada por la Asociación del Deporte Español (ADESP).