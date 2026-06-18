La exportación de vino canario a Estados Unidos cae un 12% desde la entrada en vigor de los nuevos aranceles

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exportación de vino canario a Estados Unidos ha caído un 12% desde que se pusieron en marcha los nuevos aranceles comerciales pactados entre la administración Trump y la Unión Europea y también se registran pérdidas en la venta de queso y pescado.

Así lo ha indicado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista, subrayando que hay bodegas que "no han podido asumir" ese coste y muchos contratos "han desaparecido".

"Es evidente que a nosotros no nos gusta, no tenemos competencias, pero reitero que no me gusta, no me gustó para nada ese acuerdo", ha indicado, recordando que antes de la última subida de aranceles --ya habían subido durante el primer Gobierno de Trump-- Canarias vendía pescado por más 5,5 millones de pescado, otros más de 8 millones por vino y aproximadamente 1,5 millones de euros por queso.

El consejero ha insistido en que ha sido una "mala negociación" de la UE porque acepta que los productos europeos se graven al 15% a su entrada en Estados Unidos y al revés quedan al 0% aparte de que se les "compra energía".

Quintero ha lamentado que los productos canarios "no compiten en las mismas condiciones" con los externos a la UE por el cumplimiento de criterios fitosanitarios y confía, con apoyo de todas las comunidades autónomas, que se bloquee la intención de la Comisión Europea de que haya un sello común para todas las producciones.

En cuanto a las RUP ha explicado que hay "buenas noticias" dado que España, Francia y Portugal han acordado que el reglamento del Posei "tiene que seguir vivo y no puede desaparecer", y ahora queda que se mantenga ese posicionamiento en la Comisión y que se incremente la ficha financiera.

Francisco Linares (CC) ha indicado que un "cúmulo de desgracias todas juntas" está afectando a la economía mundial por el "capricho" de determinados mandatarios, caso de Trump, Putin o Netanyahu, que han abierto las puertas a guerras en Ucrania y Oriente Medio.

IMPACTO DIRECTO EN LA GANADERÍA

En esa línea ha indicado en Canarias impacta "de una forma directa y al sector primario aún más", poniendo como ejemplo que en la pasada romería de La Orotava no se logró conseguir yuntas para todas las carreteras.

"Quiere decir que la ganadería está desapareciendo, lo cual creo que en Canarias es quitarle parte de la tradición, de la cultura y de la idiosincrasia que los antepasados nuestros cuidaron durante años", ha señalado.

El diputado nacionalista ha apuntado que la subida de aranceles ha creado "miedo, incertidumbre y una huida generalizada de posibles jóvenes que querían emprender actividades agrarias nuevas" y ha criticado que estén abiertos los muelles de las islas "para que entre de todo aquí", lo cual implica que "competir con esos precios es totalmente imposible".

En ese sentido ha indicado que la "única crema protectora" que le queda a Canarias es mantener el Posei, el REA y "mantener a ultranza" el concepto ultraperiférico de Canarias, "tres conceptos que peligran los tres".

"No me fío un pelo, no me fío un pelo", ha comentado por más que se oigan "buenas intenciones" en el seno de la UE, da la impresión de que "Europa tiende a la globalidad y a la supresión de las individualidades".