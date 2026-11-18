Feria Exposaldo - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Exposaldo 2026' recibió entre los días 12 y 16 de noviembre la visita de 45.692 personas, lo que supone el récord histórico de una feria dedicada a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos.

La feria se realizó en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, en su formato tradicional, y contó con la participación de 120 empresas distribuidas en 180 stands sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados.

El consejero de Industria y vicepresidente de Recinto Ferial, Manuel Fernández, puso de relieve que "Exposaldo se consolida como una herramienta fundamental para dinamizar el comercio insular, ayudar a las empresas a renovar su stock y ofrecer a los ciudadanos una amplia variedad de productos a precios competitivos".

Desde el punto de vista del visitante, 'Exposaldo' es un referente en el calendario de compras, ya que pueden conseguir en un mismo espacio los mejores productos al mejor precio, recoge una nota del Cabildo.

El vicepresidente de Recinto Ferial resalta que "Exposaldo constituye una apuesta por el comercio tradicional, frente al auge del comercio online, siendo recibida "con gran éxito por parte del público, que incrementó su presencia en un 3% con respecto al año pasado".

En esa línea incidió en que "Exposaldo se perfila como un evento de referencia en el ámbito comercial de las islas" y destaca "el importante papel que tienen los empresarios y comerciantes participantes, que aportan, cada edición, calidad y prestigio a la feria, convirtiendo a Santa Cruz en el epicentro del comercio".

El consejero considera que "este es el resultado de la colaboración y el trabajo coordinado entre la administración pública y la iniciativa privada, un modelo de éxito que ofrece claros y contundentes resultados positivos".