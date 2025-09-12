Extinguido el incendio de la Planta de Residuos Sólidos de Arico (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha dado por extinguido el incendio originado en la Planta Insular de Residuos Sólidos (PIRS), ubicada en el municipio de Arico, y que han afectado a una superficie de 200 metros.

El material calcinado por las llamas se clasificaba en pacas de cartón y plástico ya recicladas, según ha informado el Cabildo de Tenerife en un comunicado.

Tras la extinción de este fuego, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha querido mostrar su agradecimiento a los equipos de emergencia "por cuidar y proteger el corazón" de la planta insular de residuos, ya que apuntó que los daños materiales "hubiesen sido mucho peor".

En la intervención de la emergencia han actuado Bomberos del Consorcio y se han empleado un total de seis Bombas Urbanas Pesadas (BUP), cinco Bombas Urbanas Nodrizas (BUN), así como una unidad de mando y control, otra de personal y carga y de autoalmacén.

En el lugar, también estuvieron presentes Bomberos Voluntarios de Granadilla, Güímar, Guía de Isora y Adeje, además de las Brigadas Forestales, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, Protección Civil, un recurso preventivo del SUC y el CECOPIN.

Finalmente la consejera insular de Medio natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, indicó que "ahora es momento de trabajar para recuperar el espacio que ha sido objeto de las llamas, mientras se dejará que la Guardia Civil realice las investigaciones oportunas" para conocer las causas del incendio.

Los trabajos en la plantan se han reanudado este viernes "con total normalidad", mientras se mantiene la vigilancia ante cualquier posible rescoldo.