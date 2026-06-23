Fallece una bebé tras una semana ingresada al ahogarse en Fuerteventura, según 'Canarias, 1500 km de Costa'

Archivo - Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Gran Canaria) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bebé de un año que permanecía ingresada en la UCI Pediátrica del Hospital Universitario Materno Infantil (Gran Canaria) desde hace una semana al sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico de Fuerteventura ha fallecido finalmente, según informa 'Canarias, 1500 km de Costa'.

En este sentido, la plataforma ha señalado que la niña, de nacionalidad británica, fue hallada el pasado 15 de junio flotando en el agua inconsciente y con signos de ahogamiento grave, por lo que fue evacuada en un helicóptero medicalizado desde Fuerteventura hasta Gran Canaria, donde ha permanecido ingresada este tiempo.

Al respecto, el promotor de 'Canarias, 1500 km de Costa' y divulgador en prevención de ahogamientos, Sebastián Quintana, ha mostrado sus condolencias a la familia por el fallecimiento de la pequeña.

"Con profundo dolor enviamos nuestro pesar a sus padres y a toda la familia. Aprovecho para recordar a madres y padres la necesidad de vigilar permanentemente a los pequeños y de meterse en el agua con ellos", comentó.