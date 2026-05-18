Fallece un ciclista en un accidente en Los Silos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 48 años ha fallecido este lunes en un accidente en Los Silos en la TF-42, a la altura de la zona de Daute.

Los hechos han sucedido poco antes de las 10.30 horas cuando el personal del SUC desplazado al lugar del incidente constató a su llegada que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas que no dieron resultado y sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los servicios policiales instruyeron el atestado y regularon el tráfico en la vía.